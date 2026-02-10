México afirma que mineros asesinados fueron "confundidos" con miembros de grupo criminal

"De acuerdo con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad. Lo que mencionan es que fueron confundidos (...) con integrantes de un grupo antagónico", señaló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante la conferencia de prensa matutina.

El funcionario precisó que los cuatro detenidos por el caso son parte de una facción del grupo criminal 'Los Chapitos' quienes habrían confundido a los mineros con integrantes de 'Los Mayos', pues ambas organizaciones se disputan el control del narcotráfico en Sinaloa.

Aseguró que se espera contar con más información conforme avancen las indagatorias y se concreten nuevas detenciones relacionadas con este caso, las cuales permitirán esclarecer con mayor precisión el móvil y la cadena de responsabilidades.

Cuestionado sobre si existía alguna denuncia por extorsión por parte de la empresa canadiense Viszla Silver, de la que eran trabajadores los mineros, señaló que no había ningún reporte de ese tipo, declaración que fue reiterada por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

"No había, digamos, ninguna denuncia en particular sobre que hubiera extorsión, pero de todas maneras es importante estar en contacto con las distintas empresas mineras de nuestro país", aseveró la mandataria.

Sin embargo, García Harfuch reconoció que en otros casos y en distintas entidades del país sí se han identificado prácticas de extorsión dirigidas no solo a empresas mineras, sino a diversos sectores productivos.

El lunes, la Fiscalía General de la República de México confirmó el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos, quienes serán trasladados a los estados de Zacatecas -en dos casos-, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero, -en los otros tres-.

La FGR agregó que otros cinco cuerpos más hallados en el mismo lugar están en proceso de identificación.

También destacó que continúa la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.

Sheinbaum precisó que su Gobierno no ha tenido contacto directo con la empresa Viszla Silver, aunque reconoció que el contacto ha sido con el gobierno estatal de Sinaloa.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado la mañana del 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente ola de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha afectado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.