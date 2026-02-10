México eleva a 28 las muertes por el brote de sarampión al confirmar dos nuevos decesos

Según el más reciente informe publicado el lunes, las autoridades sanitarias han registrado 20 nuevos posibles casos de sarampión durante la última semana, siendo 8.889 los contagios confirmados desde el año pasado.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (1.327 casos), seguido de los de 5 a 9 años (1.088).

La tasa de incidencia más elevada que tiene el virus se produce en los menores de un año, con 50,41 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la mortalidad, se produjeron 28 fallecimientos por el actual brote, de los cuales dos se dieron en los meses de enero y febrero de este año, en los estados de Michoacán (oeste) y Tlaxcala (centro).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante el aumento de contagios en algunos territorios como Jalisco (oeste), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el Gobierno reforzará la vacunación contra el sarampión, que afecta más a la población que no tiene la pauta completa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Recuerden que a diferencia del covid, hay vacuna, y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote como se hace con las medidas epidemiológicas alrededor de donde se presenta el brote y al mismo tiempo ciertas edades que puedan vacunarse", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.