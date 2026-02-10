Mitsotakis y Erdogan se reúnen este miércoles en Ankare en medio de profundas fricciones

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, viaja a la capital turca acompañado por numerosos oficiales de alto rango para encontrarse con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

La intención de crear un área de protección marítima en torno a las islas Cícladas, anunciada por Atenas el verano pasado, ha disparado los temores turcos de que Grecia aproveche esta iniciativa ecológica para declarar una extensión de sus aguas territoriales hasta doce millas, en lugar de las seis actuales.

Según Mitsotakis, el derecho a declarar esa extensión es innegociable, mientras Turquía mantiene que llevarlo a la práctica sería un motivo de guerra ya que los buques turcos no podrían salir de los puertos egeos sin cruzar aguas territoriales griegas.

A esto se añade la exigencia turca de que Atenas revierta lo que Ankara considera una creciente "militarización" de islas griegas cercanas a sus costas, para Grecia una cuestión de soberanía de la que no está dispuesta a hablar.

Además, la negociación de un acuerdo por el que Israel proveerá a Grecia de armamento para un escudo de misiles y la firma de un acuerdo militar tripartito entre Israel, Grecia y Chipre han exacerbado las tensiones con Ankara.

El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, acusó la semana pasada al Gobierno turco de proteger en su territorio a los dirigentes del grupo palestino islamista Hamás.

En todo caso, Dendias no acudirá a la reunión en Ankara mañana, según analistas griegos y turcos, en lo que parece un esfuerzo por mantener el nivel de polémica más bajo.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, dijo esta semana que confía en que Grecia tenga "la voluntad y la capacidad" de mejorar las relaciones entre los dos países, históricamente enfrentados.

Según analistas locales, Erdogan y Mitsotakis podrían acabar concentrándose mañana en el comercio bilateral, que pretenden elevar a unos 10.000 millones de dólares anuales, frente al volumen actual de 6.700 millones.

El encuentro es la sexta edición del Consejo de Cooperación de Alto Nivel, celebrado cinco veces entre 2010 y 2023, si bien los mandatarios se reunieron por última vez en septiembre de 2024 durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.