Negociador ucraniano habla con consejeros de seguridad europeos sobre proceso de paz

Kiev, 10 feb (EFE).- El jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, mantuvo este martes contactos telefónicos con los consejeros de seguridad de sus principales socios europeos sobre el proceso de paz con Rusia que impulsa EE.UU. y también de las garantías de seguridad que pide Kiev como parte de las condiciones para que termine a la guerra.