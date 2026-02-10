Nepal recluta a miles de jóvenes para blindar las elecciones tras las protestas de la GenZ

El Gobierno interino ha movilizado a cerca de 150.000 civiles, de entre 18 y 54 años, para apoyar durante un mes a la Policía de Nepal y a las fuerzas de seguridad en la vigilancia de los centros de votación, según informaron fuentes oficiales y medios locales.

Aunque el proceso estaba abierto a distintos rangos de edad, la convocatoria ha tenido una respuesta masiva entre los jóvenes, un sector especialmente golpeado por el desempleo y que meses atrás lideró las revueltas que derribaron el Gobierno del entonces primer ministro, K.P. Sharma Oli.

El proceso de selección, que arrancó el pasado enero, dejó imágenes de largas colas de aspirantes en los centros de registro de todo el país, con más de 200.000 solicitantes para las plazas ofertadas.

Según informó a los medios el portavoz de la Policía de Nepal, Abi Narayan Kafle, los reclutados reciben una formación intensiva de diez días centrada en la preparación física, el control de multitudes y el conocimiento del código electoral.

Armados únicamente con bastones, se encargarán de tareas logísticas como organizar colas, custodiar urnas y asistir en el transporte del material electoral.

Según el plan de incentivos del Ministerio del Interior, cada agente recibirá una remuneración equivalente a unos 280 dólares por los 40 días de servicio, una cifra competitiva frente al ingreso medio del país donde el ingreso anual per cápita se sitúa en torno a los 1.400 dólares.

Las protestas juveniles de septiembre derivaron en el incendio del Parlamento y la oficina residencial, además de en ataques contra antiguos dirigentes de los partidos en el poder, y causaron más de 70 muertos y 2.400 heridos, según datos gubernamentales, en lo que supuso el primer movimiento clave de la "Generación Z" a nivel global.

En total, Nepal desplegará un dispositivo récord de 330.000 efectivos para blindar unas elecciones marcadas por la desconfianza hacia la clase política y el creciente protagonismo de una juventud que exige cambios estructurales, añadieron las autoridades.