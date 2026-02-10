Noruega creará una comisión independiente para investigar los lazos de Epstein en el país

Los últimos expedientes desclasificados sobre Epstein en Estados Unidos han puesto de manifiesto que mantuvo lazos más estrechos y duraderos de lo anteriormente revelado con el ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland; el exministro de Exteriores Børge Brende y la princesa heredera, Mette-Marit, entre otros.

"Es determinante cuidar la confianza hacia el servicio de Exteriores noruego, la clase política y la democracia. El grado de gravedad de lo descubierto las últimas semanas es grande, a la vez que da una nueva perspectiva a varios hechos anteriores", señaló en un comunicado el líder del Comité de Control del Storting, Per-Willy Amundsen.

Aunque la creación de la comisión recibió un amplio apoyo, queda por consensuar en los próximos días cuestiones como su mandato, quién la dirigirá y qué período de tiempo debe investigarse, asuntos en los que ha habido desacuerdos entre los partidos.

La Unidad para delitos económicos de la Fiscalía noruega (Økokrim) ha abierto ya investigaciones por un posible delito de corrupción a Jagland, la embajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Juul, que ya renunció el pasado domingo a su cargo, y al marido de ésta, el también diplomático Terje Rød-Larsen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La princesa Mette-Marit, esposa del príncipe heredero, Haakon, se ha disculpado públicamente y ha prometido dar más explicaciones, mientras Brende está siendo investigado por el Foro Económico Mundial, institución que preside desde 2017.