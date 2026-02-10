Nueva York se une a la red de la OMS después de que Trump sacara a EEUU de la organización

El Departamento de Salud del estado de Nueva York se unió a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN, por sus siglas en inglés) de la OMS con el objetivo de reforzar el papel del estado en la preparación y respuesta en materia de salud pública a nivel mundial.

"Nueva York siempre ha sido líder en salud y seguridad pública y ahora estamos haciendo nuestra parte para proteger vidas mientras el gobierno federal pone en riesgo la salud de los estadounidenses", aseguró la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado.

Según dijo, a partir de ahora, compartirán toda la experiencia y laboratorios con la red para "responder a brotes en todo el mundo, al tiempo que ayudan a evitar las amenazas sanitarias mundiales".

Esta decisión de la gobernadora demócrata llega unas semanas después de que la Administración de Donald Trump hiciera efectiva su salida de la organización y asegurara que no pagará sus cuotas pendientes.

El día de su retorno al poder, Trump firmó la orden ejecutiva con la que emitió un aviso formal para retirarse de la agencia de las Naciones Unidas especializada en salud.

Durante la pandemia de la covid-19, el mandatario acusó a la OMS de haber hecho una mala gestión. También ha criticado el papel de la organización en "otras crisis sanitarias mundiales".

Para el estado de Nueva York, esta decisión "comprometió la seguridad sanitaria mundial del país".

GOARN es una red mundial de más de 300 instituciones y redes técnicas que proporcionan detección, verificación y respuesta rápida ante brotes epidémicos. Apoya a los países con conocimientos técnicos, capacidad de laboratorio y coordinación operativa para mitigar las amenazas para la salud pública.

El pasado mes de enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el Departamento de Salud Pública estatal se unía a la red de la OMS, convirtiendo a su estado en el primero de EE.UU. en formar parte de GOARN.