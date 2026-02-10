Parlamento de Venezuela debate con familiares de presos políticos proyecto de amnistía

"Hemos recibido muchísimas propuestas de expertos jurídicos, juristas, de personas que han sufrido los impactos de la confrontación política de los últimos años, y tenemos que escucharlas y escucharlos (a los familiares de los detenidos), para que podamos reflejar sus percepciones en la ley", señaló el diputado chavista Jorge Arreaza, citado en una nota de prensa.

Los parlamentarios están todavía reunidos con los integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) y la ONG Foro Penal.

Arreaza, quien es el presidente de la Comisión Especial para el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, reiteró que el objetivo de este texto es la reconciliación nacional.

El diputado dijo que el Parlamento está haciendo todo lo posible para alcanzar el consenso y dirimir, por la vía constitucional, las diferencias que puedan tener los venezolanos.

Por su parte, el coordinador del Programa para la Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, aseguró que todos los familiares de presos políticos serán atendidos este miércoles en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en el este de Caracas.

Los familiares de los presos políticos fueron recibidos luego de concentrarse a las afueras del Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas.

Desde allí, alertaron que "más de la mitad" de los detenidos estarían excluidos de este proyecto de ley ya que, alegaron, el texto, propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no cubre detenciones ocurridas en años como 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, cuando ocurrieron "más de la mitad de los casos" que tienen registrados.

En la propuesta, se habla de que la amnistía es para los casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero en el artículo 6 se detallan algunos años específicos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, informó el lunes de que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, mientras que el Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 897 personas desde diciembre, sin que se haya publicado un listado oficial.