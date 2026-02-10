Paz y vicepresidente declarado "opositor" coinciden en un aniversario regional en Bolivia

Paz y Lara tienen una relación tensa desde su triunfo en la segunda vuelta, pues el vicepresidente considera que lo marginaron del Gobierno, al que critica constantemente y acusa sin pruebas de supuesta corrupción.

Presidente y visepresidente se encontraron hoy en el tedeum celebrado en la catedral de Oruro, ciudad situada a poco más de 3.700 metros de altitud y a unos 226 kilómetros de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

Cada 10 de febrero, Oruro recuerda la rebelión de 1781 de criollos e indígenas en la entonces conocida como Villa Real de San Felipe de Austria contra la corona española.

Paz llegó casi sobre el final de la misa y, tras ingresar al templo, saludó al vicepresidente dándole la mano, para luego sentarse en la banca opuesta.

Antes de concluir el tedeum, el arzobispo de Oruro, Cristóbal Bialasik, dio la bienvenida a ambas autoridades a la ciudad y les invitó a acercase para darles una bendición especial con la imagen de la virgen del Socavón o virgen de la Candelaria, la patrona de Oruro, de los mineros y del folclore boliviano.

"Queremos hacer la bendición especial para ustedes para que unidos, solidarios, fraternos, como hermanos, como una buena yunta de nuestro campo puedan seguir adelante en pleno desarrollo para la gloria de Dios y de nuestra patria, Bolivia", dijo el religioso.

Bialasik también le regaló unos escapularios y a Paz le obsequió unas reliquias de la religiosa española Nazaria Ignacia, considerada la primera santa de Bolivia porque irradió desde Oruro una labor por los pobres.

En un breve discurso, Paz expresó su agradecimiento a Oruro y su devoción por la virgen del Socavón.

También, anunció una inversión de 6 millones de bolivianos (unos 862.000 dólares) para restaurar la Basílica Menor Nuestra Señora del Socavón, el santuario donde todos los años concluye el Carnaval de Oruro, un desfile folclórico que en 2001 fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

El vicepresidente participó más temprano en la entrega de ofrendas florales junto a autoridades locales.

En diciembre, el vicepresidente, que es muy activo en TikTok, se declaró en "oposición constructiva".

Mientras que Paz aprobó un decreto que le permite gobernar mediante instrumentos digitales cuando se encuentre provisionalmente fuera del país, lo que supone que no necesita traspasar el mando temporal a Lara.