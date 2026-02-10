Perú debe aprovechar éxito de puerto de Chancay para mejorar infraestructura, dice estudio

El estudio fue realizado por el Observatorio de Chancay, una iniciativa que reúne a expertos de la Universidad del Pacífico para abordar los impactos y oportunidades alrededor de esta gran infraestrucutra inaugurada en noviembre de 2024 a unos 70 kilómetros al norte de Lima

"El primer año de operaciones del puerto de Chancay marca un punto de inflexión para la red portuaria peruana. Más allá de su éxito en mejorar la conectividad del país con los mercados asiáticos, este balance destaca la necesidad de que la ciudad-puerto también se conecte a las oportunidades que genera el crecimiento del comercio", afirma el informe.

Chancay movilizó 286.255 contenedores entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, consolidándose como la cuarta terminal del sistema portuario nacional, un ritmo que superó su meta inicial de mover 200.000 en su primer año.

En su segundo año, Cosco Shipping Ports Chancay buscará aumentar la carga en el periodo 2025-2026 (entre 300.000 y 350.000 contenedores anuales) al impulsar la carga de transbordo (entre 40 % y 45 %) para fortalecer su rol de 'hub' (centro de conexiones) regional.

El flujo comercial acumulado por Chancay ya supera lo invertido en la construcción del puerto, con exportaciones superiores a los 900 millones de dólares e importaciones de más de 1.100 millones.

Además, el impacto fiscal también es relevante: la Intendencia de Aduana de Chancay recaudó cerca de 939,7 millones de soles (280 millones de dólares o 235 millones de euros) en su primer año de operación, generando recursos para el Tesoro Público y para los gobiernos locales.

"Los actores públicos deben alinear sus metas a dichos resultados para aprovechar recursos fiscales (recaudación y Fondo Social) así como mejorar el valor de las exportaciones y controlar el tráfico que se genere con el aumento de la carga", señala el informe.

Advirtió que en la localidad de Chancay, de 65.120 habitantes, aún no se han realizado las obras clave de infraestructura prometidas, como puentes, ampliación de carreteras y de acceso a Lima.

Por ejemplo, el flujo terrestre presiona la Carretera Panamericana Norte y accesos al puerto, pues hubo meses con 30.000 camiones, que hacen urgente mejorar la conectividad crítica ante el crecimiento de carga en el segundo año.

"La respuesta institucional del Estado ha sido reactiva y fragmentada, con múltiples actores sin compromiso político a pesar de haberse creado una Autoridad Autónoma para Chancay. Si estas demoras persisten, el ritmo de crecimiento del puerto podría superar la capacidad urbana y vial de su entorno inmediato", agregó el estudio.