Perú rescata unas 500 aves silvestres que iban a ser comercializadas ilegalmente

El rescate estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Material Ambiental (FEMA) de Ucayali, que ingresó junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) en un inmueble ubicado en el kilómetro 13 de la autopista Federico Basadre, en la provincia de Coronel Portillo, señaló el Ministerio Público.

En la intervención participaron dos fiscales adjuntos y agentes de la Unidad de Protección Desconcentrada de Medio Ambiente (Unidpma) de la PNP, tras recibir información de inteligencia sobre un presunto centro de acopio y almacenamiento de aves silvestres para su comercialización ilegal en Perú y en el exterior.

El Ministerio Público indicó que se constató que en el inmueble había tres jaulas metálicas con unas 500 aves silvestres, entre 'pihuichos' (loro pequeño) de ala blanca y amarilla, que es una especie protegida.

También se encontró otras 12 jaulas vacías y dos vehículos que al parecer se usaban para el transporte de las aves, por lo que fueron incautados.

Los fiscales dispusieron que las aves sean trasladadas a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali para garantizar su custodia, evaluación y recuperación, con el objetivo de lograr su posterior retorno a su hábitat natural.