Petro alerta que la reconstrucción del país tras lluvias costará "una decena de billones"

"La reconstrucción del tejido social y el territorio implicará (...) una decena de billones, en los próximos meses", dijo en X el mandatario, quien hoy encabeza un consejo de ministros en Montería, capital del departamento de Córdoba, para abordar la emergencia climática provocada por las lluvias, que ha dejado al menos 14 muertos y decenas de miles de familias damnificadas.

Petro señaló que el Gobierno mantiene "un flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas" y advirtió que la presencia de un nuevo frente frío podría agravar la emergencia.

Además, indicó que la reubicación de personas, tanto en áreas rurales como urbanas, será el eje central de la respuesta estatal.

El presidente también advirtió que uno de los principales peligros en la gestión de la emergencia es que "el manejo de recursos no se desvíe a elecciones", en referencia a presuntas irregularidades denunciadas el lunes durante otro consejo de ministros televisado, en el que acusó a algunos políticos locales de hacer campaña con las ayudas humanitarias.

Petro señaló que se trasladarán recursos del presupuesto actual y que el Gobierno hará uso de la ley de gestión del riesgo para reordenar el territorio, pues la reconstrucción de viviendas, puentes, vías terciarias y tierras productivas será de "una magnitud enorme", dijo.

Por su parte, el Ministerio de Salud desplegó equipos junto con las secretarías locales para prevenir brotes epidémicos y atender enfermedades asociadas a las inundaciones.

La emergencia se ha visto agravada por lluvias inusuales para esta época del año y por el rebose de embalses, lo que ha generado impactos significativos en el Urabá chocoano y en 24 de los 30 municipios de Córdoba.

Según el mandatario, la zona oficial de desastre aún no puede delimitarse debido a que se prevén precipitaciones constantes y de alto flujo durante la próxima semana.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) envió ayer 10 toneladas de ayuda humanitaria a Montería, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), para atender a los damnificados por una emergencia que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta ha calificado como "sin precedentes".