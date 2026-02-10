Petro invocará la paz frente a carrera armamentista en Conferencia de Seguridad de Múnich

"Trataré de llevar el mismo mensaje de Pacto por la Vida que entregué a (el presidente estadounidense, Donald) Trump. La carrera no es por los misiles, la carrera es por la vida. La mayor seguridad es la Paz y el diálogo entre civilizaciones", escribió el mandatario en su cuenta de X.

En la Conferencia, que reunirá durante tres días a más de 200 representantes gubernamentales de 120 países, el discurso de apertura estará a cargo del canciller alemán, Friedrich Merz, aunque Petro dijo hoy que será él quien lo pronuncie.

"Daré el discurso inaugural de esta conferencia de paz y seguridad mundial en Múnich, Alemania. Asistirán comandantes y primeros ministros de Europa, América Latina, África y el mundo árabe", señaló al republicar el anuncio de la MSC sobre su participación.

Entre los asistentes figuran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el ministro de Exteriores de China, Wang Yi; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien encabezará la delegación de su país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La conferencia abordará como ejes centrales el papel de Alemania en Europa y el mundo, la capacidad de la Unión Europea para actuar con autonomía estratégica, las debilitadas relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el foro también participará la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien intervendrá por videoconferencia, mientras que su hija, Ana Corina Sosa, estará presente en la capital bávara.

El presidente de la MSC, Wolfgang Ischinger, señaló ayer en una rueda de prensa que las relaciones entre Europa y Estados Unidos atraviesan una "crisis de confianza y credibilidad considerable", en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y el conflicto en Ucrania, que centrará buena parte de los debates.

Petro añadió que buscará posicionar en ese escenario internacional su propuesta de "Pacto por la Vida", con la que ha abogado por redirigir los esfuerzos globales desde el gasto militar hacia la cooperación, el diálogo y la acción frente a la crisis climática.