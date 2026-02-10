Policías argentinos en provincia de Santa Fe protestan y se acuartelan por reclamo laboral

Las protestas comenzaron en la noche del lunes en la ciudad de Rosario, donde efectivos y personal del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares, protestaron frente a la sede de la Jefatura de Policía y luego se acuartelaron, en un contexto marcado por el elevado número de suicidios registrados en ese cuerpo de la seguridad del Estado en los últimos años.

Después varias horas, los policías fueron desalojados y retomaron las protestas este martes con una concentración en la que decenas de patrulleros alineados hicieron sonar sus sirenas de forma ininterrumpida.

Las manifestaciones se replicaron en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades como Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se registraron también acuartelamientos.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, anunció este martes en una conferencia de prensa que al menos 20 agentes serán separados temporalmente de sus funciones porque "atentaron contra el servicio de seguridad".

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe informó en un comunicado que inició una investigación penal por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad poe petde los 20 agentes policiales.

Días atrás, el Gobierno de Santa Fe presentó un plan integral para las fuerzas de seguridad que -según explicó Cococcioni- incluye parte de los reclamos formulados por los efectivos.

El abogado Gabriel Sarla, asesor legal de los policías, aseguró a Cadena 3 que el sueldo de los agentes no les alcanza para cubrir los gastos mensuales.