Polonia pide emitir una euroorden de arresto contra el exministro Ziobro, huido a Hungría

El portavoz de la Fiscalía, Przemysław Nowak, confirmó que la petición se presentó ante el Tribunal de Distrito de Varsovia-Mokotów, que ya había ordenado la detención preventiva del político el pasado 5 de febrero.

Ziobro se enfrenta a hasta 25 años de prisión por, entre otros delitos, liderar presuntamente una organización criminal durante su mandato como ministro de Justicia y Fiscal General (2015-2023), además de desviar millones del Fondo de Justicia para fines ilícitos, como gastar unos seis millones de euros en la compra del sistema de vigilancia Pegasus, posteriormente utilizado contra sus rivales políticos.

Ziobro, arquitecto de las polémicas reformas judiciales que enfrentaron a Polonia con la Unión Europea, ya no cuenta con inmunidad parlamentaria, pues la perdió en noviembre de 2025.

Poco antes, en octubre, huyó a Hungría y allí le fue concedido, en enero de este año, asilo político por el gobierno de Viktor Orbán, quien ha bloqueado su extradición.

Ziobro ha comunicado en reiterados mensajes públicos su negativa a ser juzgado en Polonia por considerar su procesamiento "una caza de brujas" y "una venganza política" del actual Gobierno y del primer ministro, Donald Tusk, al que ha acusado de ser "un criminal que ha destruido el Estado de derecho" en su país.

Marcin Romanowski, exviceministro de Justicia (2019-2023) bajo Ziobro, le precedió en su huida a Hungría en diciembre de 2024 para escapar a un juicio con 11 acusaciones de corrupción.

En el caso de Romanowski, Budapest se ha negado a ejecutar su detención con notificación roja de Interpol por considerar que se basa en "motivaciones políticas".

En abril de 2025, Romanowski fue nombrado director del Instituto Húngaro-Polaco de la Libertad, aunque sobre él pesa una orden europea de detención.