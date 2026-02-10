'Portobello': Bellocchio disecciona la injusticia que marcó Italia

"La serie no responde a batallas civiles. Me impactan las primeras imágenes y, en este caso, recuerdo a aquel hombre saliendo esposado y sorprendido de comisaría. Me impresionó cómo se preguntaba por qué estaba ahí", ha afirmado hoy el realizador en una rueda de prensa en Roma.

'Portobello', ya anunciada en el último Festival de Venecia y disponible en la plataforma HBO Max a partir del 20 de febrero, era el nombre del programa televisivo con el que Tortora cautivó a millones de italianos entre 1977 y 1983, proponiendo un reto a sus invitados: hacer hablar a su mascota, un loro.

En 1982 el presentador se encuentra en la cima de su popularidad: su emisión acaparaba la atención de 28 millones de espectadores, el presidente de la República llegaba incluso a condecorarle, pero, sin saberlo, una oscura sombra empezaba a cubrir su destino.

Un año después, Tortora era arrestado, encarcelado y juzgado por los delitos de pertenencia a asociación mafiosa y tráfico de drogas a raíz de las acusaciones de varios 'arrepentidos' del hampa Nueva Camorra Organizada, que habían empezado a colaborar con la justicia.

Da así inicio una bajada a los infiernos que llevarán al rostro de la televisión italiana del Olimpo del éxito al ostracismo, la ruina y los prejuicios de gran parte de la sociedad que ya renegaba de él.

Bellocchio, veterano maestro de las tinieblas italianas, ha decidido convertir esta parábola en su segunda serie, después de la que ya rodó sobre el secuestro y asesinato del líder democristiano Aldo Moro por las Brigadas Rojas, 'Esterno notte' (2022).

Con este trepidante 'noir' con aires de 'J'Accuse', el cineasta retrata el convulso mundo que rodeó la acusación injusta contra Tortora: una Italia católica, sacudida por la corrupción y las bombas de los 'Años de Plomo', en la que demasiados empresarios empezaban a desafiar el monopolio televisivo del Estado y donde muchos poderes no perdonaban la voz laica y liberal del acusado.

El actor Fabrizio Cifuni, que da vida a Tortora ante las cámaras de Bellocchio, como ya hiciera con Aldo Moro, explicó en la rueda de prensa que el primer objetivo era "devolver la complejidad de un ser humano" pero también mostrar su batalla personal y profesional.

"Se batía solo contra el final del monopolio de la RAI y eso no gustaba a muchos. No pertenecía a la masonería. Era un espíritu laico en un país católico. Esto no explica la caída pero sí que una parte del país estaba ya preparada para darle la espalda", sostuvo.

La serie, una "película de terror realista" para su autor, también muestra los dos rostros de un hombre en apuros: desde el frenesí del éxito hasta el abandono en una sala de un tribunal, ante unos jueces casi más pendientes de lo que la opinión pública esperaba de ellos.

Tortora, ya convertido en un 'ecce homo' mediático y social por una acusación infundada, llegó a ser condenado a 10 años de cárcel, que acató rechazando la inmunidad que le había brindado el Partido Radical al hacerle europarlamentario.

Tras más de 200 días en prisión domiciliaria y otros siete en una cárcel, el presentador fue finalmente absuelto. En 1987, un año antes de morir, regresaba a la televisión y se dirigía, visiblemente emocionado al público que aún le esperaba: "Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado?".