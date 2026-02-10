Presidenta Asamblea General ONU pide no seguir la corriente a Trump "por llevarnos bien"

En un discurso ante el Parlamento Europeo, Baerbock señaló que la crisis en torno a Groenlandia y la eventual retirada de las amenazas por parte de la administración estadounidense debe enseñar a los europeos que "merece la pena defender la verdad de forma firme, inmediata y colectiva" y "no negociar los hechos".

"No podemos seguir la corriente sólo por llevarnos bien y confiando en que evitaremos aranceles", dijo Baerbock en el hemiciclo comunitario.

La también exministra de Exteriores alemana advirtió de que el orden internacional basado en reglas que defiende la ONU no sólo está bajo presión sino bajo "ataque" pese a que "es el momento en el que más cooperación necesita el mundo".

"Este viraje geopolítico hacia un mundo en el que el poder tiene la razón contradice más de un siglo de lecciones difíciles y sangrientas que los pueblos de esta región recuerdan demasiado bien. Los estándares que fijamos tras estas experiencias, que parecían grabados en piedra, se cuestionan, ignoran y violan abiertamente ahora", dijo Baerbock.

La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas urgió además a los europeos a "defender a la ONU" y a pagar a tiempo sus contribuciones para que la institución pueda afrontar la "crisis existencial de liquidez" por el boicot financiero de Estados Unidos.