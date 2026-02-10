Putin y Ramaphosa destacan coordinación bilateral y multilateral en marco del G20 y BRICS

"Al intercambiar puntos de vista sobre la agenda internacional actual, ambos líderes destacaron la importancia de seguir coordinando los enfoques de Rusia y Sudáfrica, incluso en el marco del G20 y los BRICS", informó el Kremlin en su página web.

Ambas partes debatieron sobre el desarrollo de la cooperación bilateral "en áreas de comercio, economía e inversión dentro de la asociación estratégica ruso-sudafricana".

También abordaron la situación en la guerra de Ucrania, donde Ramaphosa expresó su apoyo a los esfuerzos de Rusia "para lograr una solución política y diplomática del conflicto", aseguró la Presidencia rusa.

La última vez que conversaron ambos líderes fue en agosto de 2025, tres días después de la reunión entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Alaska.

Sudáfrica ha defendido su neutralidad en la ofensiva rusa contra Ucrania y ha pedido diálogo y diplomacia para resolver el conflicto, aunque el país africano es visto como cercano a Moscú, con quien comparte membresía del grupo de economías emergentes BRICS.

A pesar de que la Unión Africana ha pedido en varias ocasiones un alto de fuego de esta guerra, muchos países del continente se han abstenido en las votaciones de las Naciones Unidas que condenaban a Rusia por invadir Ucrania.

Esa posición está vinculada no solo a la influencia política y económica de Moscú en África, sino también a motivos históricos, como el apoyo soviético a los movimientos anticoloniales en el siglo XX y la lucha contra el sistema segregacionista del apartheid en Sudáfrica.