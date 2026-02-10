Rebeca Grynspan se toma una licencia para su campaña a secretaria general de la ONU

El próximo 1 de enero empezará el mandato de cinco años de quien reemplace al portugués Antonio Guterres, quien culminará dos mandatos consecutivos y muy probablemente pasará el testigo a un sucesor latinoamericano, si se cumple la regla no escrita de rotación regional de este cargo, que correspondería a continuación a América Latina.
Grynspan ofreció hoy su última conferencia de prensa al frente a la UNCTAD antes de iniciar su licencia para presentar un informe de su organismo dedicado a analizar el rol de los servicios como oportunidad no aprovechada para las economías de los países más pobres, pero las preguntas rápidamente se dirigieron a su nueva etapa de candidata.
Preguntada sobre su visión de lo que representa estar al frente de la ONU coincidiendo con el periodo de mayor crisis que ha conocido la organización en sus ochenta años de existencia, lo primero que apuntó fue su convicción de que liderazgo tiene que ver mucho con gestión y que esto último "no se puede externalizar".
La ONU atraviesa la mayor reforma de su historia, forzada por la ruptura con su mayor proveedor de fondos, Estados Unidos, que permanece como uno de sus Estados miembros, pero ha recortado de forma dramática sus aportaciones a numerosas agencias especializadas que forman el ecosistema de Naciones Unidas, y se ha retirado de algunas de ellas, incluyendo la UNCTAD.
Grynspan dijo que esa medida fue "muy triste", pero que no impactó en las finanzas de su organismo debido a que Estados Unidos no le hacía contribuciones voluntarias desde 2018, cuando Palestina fue aceptada como miembro pleno de este organismo.
A pesar de ello y de manera coherente, la UNCTAD también tuvo que emprender el año pasado una profunda reestructuración, que implicó el recorte del 20 % de su plantilla (prácticamente toda en Ginebra) y que casi ha concluido.
En cuanto al futuro, Grynspan explicó que se están haciendo más esfuerzos para movilizar recursos extrapresupuestarios y que hay buenos resultados, entre los que destacó un fondo fiduciario prometido por China, así como recursos ofrecidos por Catar y Arabia Saudí para la realización de importante actividades de la UNCTAD.