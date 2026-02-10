Refugiado de Donetsk mata a cinco personas en centro de desplazados de Ucrania occidental

Los agentes establecieron que, alrededor de las 04.10 (02.10 GMT) en el lugar de residencia de los desplazados internos se produjo un conflicto por cuestiones de convivencia entre el natural de la región de Donetsk de 72 años y otros residentes que desembocó en una pelea.

Las cinco víctimas mortales, dos hombres de 60 y 68 años y tres mujeres de 81, 78 y 56, murieron en el lugar de los hechos debido a las heridas sufridas. Los fallecidos eran naturales de las regiones de Donetsk y Kirovograd.

El supuesto asesino, que utilizó un hacha y un martillo para atacar a estas personas, fue detenido por los agentes de Policía que acudieron al lugar alertadas por los trabajadores sociales a cargo del centro de desplazados.

Muchos ucranianos del este del país han buscado refugio en regiones del centro y el oeste más alejadas de las hostilidades. Una parte de estos desplazados siguen viviendo en centros habilitados por las autoridades al no tener la posibilidad de alquilar sus propias viviendas o de vivir con familiares.

