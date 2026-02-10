Republicanos divididos sobre financiamiento de operaciones migratorias de Trump

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, respaldó este martes un proyecto de ley de financiamiento anual, mientras el líder de la mayoría del Senado, John Thune, planea avanzar con una medida provisional.

Johnson insistió en que la Cámara ya aprobó su propuesta y que cualquier resolución continua sería una concesión que contradice la postura de los republicanos de línea dura.

"Hicimos el trabajo en la Cámara, y creo que deberían aprobarlo", dijo en conferencia de prensa, señalando que no se ha presentado aún ninguna medida temporal.

Varios legisladores republicanos han expresado su deseo de que, si se aprueba una resolución provisional, esta dure hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.

Thune, sin embargo, advirtió que la falta de acuerdo con los demócratas y la Casa Blanca sobre reformas migratorias obliga al Senado a considerar una resolución temporal para garantizar las operaciones migratorias.

Johnson anunció que se reuniría con él para tratar de acercar posiciones, aunque la división entre republicanos refleja diferencias sobre la estrategia y la duración del financiamiento.

Mientras tanto, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, rechazó cualquier medida provisional y pidió reformas profundas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Me opongo rotundamente a una resolución continua. Los republicanos intentan ganar tiempo", señaló a medios estadounidenses, subrayando la necesidad de cambios estructurales en la política migratoria heredada de la administración Trump.

Además, este martes el jefe interino del ICE, Todd Lyons, fue interrogado en el senado sobre las operaciones del aparato migratorio de Trump, enfrentando preguntas de legisladores de ambos partidos mientras sigue la presión por la financiación antes del 13 de febrero.

Lyons destacó cifras de arrestos y expulsiones y rechazó disculparse por incidentes recientes, mientras algunos legisladores demócratas lo cuestionaron sobre el trato a civiles y la falta de respuestas claras sobre las muertes de dos estadounidenses durante redadas.

Este intercambio ocurre en medio de alta tensión en Mineápolis, donde varios tiroteos que involucraron a agentes del ICE, incluidos casos en los que dos ciudadanos murieron en operaciones, han desatado protestas masivas y críticas públicas.