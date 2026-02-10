Restaurantes en México esperan repunte de hasta 18 % en ventas por San Valentín

En rueda de prensa, representantes del sector indicaron que si bien es una fecha que suele generar derrama adicional, tendrá un crecimiento acotado por la capacidad de los establecimientos, al coincidir este año con un sábado, día que suele tener más afluencia natural.

De acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) se estima que los beneficios económicos que dejará el próximo 14 de febrero en México ascenderán los 36.200 millones de pesos (unos 2.012 millones de dólares), lo cual sería un 11,4 % más respecto a 2025, impulsados por aumento de precios, incremento salarial y un mayor consumo en regalos y experiencias como desayunos, comidas y cenas

Hugo Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, señaló que existe la percepción de que fechas, como el 14 de febrero o el 10 de mayo, representan un “superboom” para la industria, pero explicó que el incremento real está limitado por el número de mesas y sillas disponibles.

“No puedes sentar a dos gentes en la misma silla”, resumió, al justificar el rango previsto de crecimiento respecto a un sábado habitual.

Sobre posibles incrementos extraordinarios de precios durante fechas de alta demanda, el sector sostuvo que, en general, los restaurantes no tienden a “especular” con el precio y que las cartas se determinan por una estructura de costos: si sube el costo del insumo, se ajusta el precio final.

Vela mencionó que en ocasiones puede confundirse una “doble carta” con la oferta de un paquete especial por eventos como el Día del Amor y la Amistad, fin de año o incluso un partido del Mundial, pero subrayó que esa práctica no equivale a manejar dos menús distintos para cobrar de manera irregular.

Por su parte, Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Cámara nacional de la industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) también apuntó que existe un “decálogo” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que el sector llamó a evitar prácticas que puedan derivar en quejas o señalamientos en redes sociales.

Además, Ramírez del Palacio indicó que trabaja con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para compartir buenas prácticas de operación en restaurantes, promover vacunación y difundir herramientas de comunicación, autoevaluaciones y aplicación de normas frente a brotes en el país como ele sarampión y la influenza.

Precisó que estas medidas —como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, entre otros — se implementan como prevención hacia el interior de la industria y que no son obligatorias para clientes ni pueden exigirse como condición para brindar el servicio.