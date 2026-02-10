Retrasos y cancelaciones en la segunda jornada de huelga ferroviaria de España

Los sindicatos destacan las supresiones de trenes por falta de maquinistas o interventores en varios lugares, así como el cierre de algunas oficinas de venta de billetes.

La huelga ha provocado demoras en hora punta y la suspensión de varios trenes del núcleo de líneas de cercanías de Málaga (sur) del país, así como en Galicia (noroeste), con cancelación de servicios de media distancia.

La empresa pública estatal de trenes Renfe indica que "la normalidad se recupera progresivamente", una vez desconvocada la huelga por los sindicatos mayoritarios, aunque se pueden producir ocasionalmente "demoras y alteraciones" del servicio.

Los sindicatos minoritarios Confederación General del Trabajo (CGT), Sindicato Ferroviario (SF) y Alferro decidieron mantener la protesta laboral por considerar insuficientes los acuerdos alcanzados el lunes por las organizaciones sindicales mayoritarias con el Ministerio de Transportes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según argumentan, "no resuelven los problemas estructurales del sector ferroviario y vuelven a dejar fuera a las plantillas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Sindicato de Maquinistas (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores (UGT) acordaron ayer con el ministerio más de 25 compromisos, entre ellos un aumento del 50 % de la dotación dedicada al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, incorporaciones de personal y otras medidas de seguridad.

CGT, sin embargo, denunció que se trata de "una mera declaración de intenciones", con "pocas medidas concretas", y dijo que "faltan elementos esenciales que afectan directamente a la seguridad, a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema".

La huelga de tres días comenzó este lunes para exigir mejor seguridad en todo el país después del accidente de alta velocidad del 18 de enero, con 46 muertos, y otro ocurrido dos días después en un servicio de cercanías, con un fallecido.