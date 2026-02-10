Rusia condena en ausencia a 14 años de prisión a un español por luchar a favor de Ucrania

El juzgado condenó en ausencia al ciudadano español, de 41 años, a 14 años de prisión.

"Se estableció que en abril de 2022, Arroba llegó a Ucrania y se unió voluntariamente a la Legión Internacional como mercenario", comunicó la Fiscalía, citada por TASS.

Según la investigación judicial, "un mes después, firmó un contrato y se unió al 49º Batallón de Infantería 'Sich de los Cárpatos', de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

De este modo, "hasta la primavera de 2025, el mercenario participó en operaciones de combate contra civiles y las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia", añaden.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, establecen que recibió una recompensa de más de 40.000 dólares por sus servicios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades rusas han incluido su nombre en la lista internacional de personas buscadas por la Justicia.

Rusia ha iniciado multitud de procesos contra ciudadanos extranjeros a los que acusa de participar en la guerra como mercenarios que luchan a favor del bando ucraniano.

La semana pasada un tribunal ruso condenó en ausencia a 14 años de prisión al ciudadano italiano Kevin Chiappalone, de 23 años.