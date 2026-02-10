Rusia no tiene fecha de próxima ronda contactos con Ucrania, pero espera reunirse pronto

"No, todavía no hay fechas concretas. Pero aun así esperamos que ocurra pronto", informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Hoy mismo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que las negociaciones para poner fin a la guerra continúan, pero que todavía queda "un gran camino por recorrer".

Por otro lado, medios internacionales señalan que esta vez, a diferencia de las conversaciones anteriores, que brillaba por la intransigencia de ambas partes en sus demandas para poner fin al conflicto, se muestra mucho más comprometida y dispuesta para la paz.

La última ronda tuvo lugar en Abu Dabi el 5 de febrero, después de dos días de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El diálogo propició el primer canje de prisioneros del año y el compromiso de una pronta reunión en el mismo marco de encuentro proporcionado por Emiratos Árabes Unidos.

En paralelo, EE.UU. y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel que fue suspendido en otoño de 2021, pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania, y que es "esencial para lograr y mantener la paz", señaló en su cuenta de X el mediador estadounidense, Steve Witkoff, tras la cita en Abu Dabi.

Fue también el representante especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para misiones de paz quien anunció primero en la misma red social que rusos y ucranianos habían acordado liberar un total de 314 prisioneros de guerra.