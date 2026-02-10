Rusia, preocupada por los crecientes ataques de alumnos contra compañeros y profesores

"Debemos reconocer que los esfuerzos son insuficientes. Un claro ejemplo de ello es el creciente número de ataques estudiantiles a compañeros y profesores, que han tenido graves consecuencias", señaló Bórtnikov, citado por TASS, en una reunión del Comité Nacional Antiterrorista.

En esta línea, el comité dio directrices a las autoridades federales y regionales con la intención de implementar un conjunto de medidas urgentes para tratar las raíces que instigan dichos delitos.

Sin embargo, el jefe de los servicios secretos rusos vinculó los ataques de estudiantes con la inteligencia ucraniana, que también se dedica a reclutar a ciudadanos rusos para realizar tareas de sabotaje en favor del ejército ucraniano.

Bórntikov no vinculó los ataques con la posible la radicalización a causa de la guerra y el creciente discurso xenófobo en el país, además del aislamiento social de las generaciones jóvenes rusas, tal y como demuestran algunos de los últimos altercados.

"El deterioro de la situación operativa, causado, entre otras cosas, por el uso de nuevas formas y métodos de actividad terrorista por parte del enemigo, exige mejorar aún más la eficacia de la prevención del terrorismo", señaló.

En noviembre pasado, Rusia rebajó la responsabilidad penal hasta los 14 años para los culpables de implicación en actividades terroristas, lo que incluye lanzar cócteles mólotov contra comisariados militares.

"Los servicios de inteligencia enemigos intentan cada vez más involucrar a los menores en edad escolar en sabotajes, convenciéndolos de que no afrontarán castigo debido a su edad", señaló entonces el presidente del Comité de Seguridad de la Duma o cámara de diputados, Vasili Piskariov, para justificar la medida.

En diciembre un niño de 10 años, hijo de inmigrantes de Asia Central, murió apuñalado por un compañero de su colegio que proclamaba discursos racistas.

El adolescente, armado con un puñal, con una mascarilla médica cubriéndole el rostro y una camiseta con la inscripción 'No lives matter' -en alusión al movimiento cívico en EE.UU. 'Black lives matter'-, atacó a sus víctimas con un espray de gas lacrimógeno y, tras asesinar al escolar de cuarto grado, se hizo un 'selfie' junto al cadáver de su víctima.

El fin de semana, un adolescente entró en una residencia de la Universidad Médica de Ufá armado con un cuchillo y apuñaló a cuatro estudiantes indios, hiriendo posteriormente a dos policías.

Incidentes similares ocurrieron la semana pasada en una escuela en la región de Krasnoyarsk y Oremburgo.