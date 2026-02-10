Sector automotor ve una transformación en Venezuela y cree que se abrirán oportunidades

El presidente ejecutivo de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), Eduardo Cáceres, para quien su país "está viviendo un proceso de transformación", dijo a EFE que "es muy importante" lo "que está ocurriendo desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista regulatorio".

Cáceres celebra la reciente reapertura de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambos países en 2019, y señaló que ese "es un elemento que va a aportar muchas cosas para lo que se necesita hacer hacia el futuro".

"Todavía queda mucho por hacer, pero creo que se están dando pasos importantes para llegar a donde queremos y por eso es que, para el sector automotor, es clave planificarnos y proyectarnos porque, justamente, tenemos que estar listos para cuando esas oportunidades lleguen", expresó.

Para el titular de Cavenez, el sector automotor venezolano prevé que el levantamiento de sanciones estadounidenses disminuya de forma "importante el tema del riesgo".

"Eso va a tener una reducción en el costo de todo el tema de las importaciones, todo lo que es el costo del flete seguro cambia significativamente", agregó.

La situación de Venezuela dio un vuelco luego de la captura el pasado mes de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, tras lo que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de presidenta encargada y ha mantenido conversaciones con Washington, que designó a su diplomática Laura Dogu como encargada de Negocios en Caracas.

El pasado viernes, la funcionaria estadounidense informó que abordó la recuperación económica venezolana en una reunión con el equipo de Chevron, la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en el país.

En ese sentido, aseguró que trabajan para "garantizar el retorno de la prosperidad" a Venezuela en beneficio de ambos países.

Según la industria automotriz, en Venezuela se vendieron el año pasado 38.610 vehículos nuevos, un 119,9 % más que en 2024, cuando fueron 17.558.

El sector prevé un crecimiento superior al 29 % para 2026, con más de 50.000 unidades.