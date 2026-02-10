Serbia es el país más corrupto de los Balcanes, según Transparencia Internacional

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, difundido este martes, Serbia ocupa el puesto 116 de 182 países, con una puntuación de 33 puntos en una escala de 0 (extremadamente corrupto) a 100 (muy limpio).

La puntuación de Serbia está nueve puntos por debajo de la media mundial y 29 por debajo de la media de la Unión Europea, a la que aspira a integrarse, y es la peor entre los países de los Balcanes, al situarse por primera vez por detrás de Bosnia y Herzegovina.

La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales reivindicaciones de las protestas multitudinarias contra el Gobierno, iniciadas en noviembre de 2024 tras la muerte de 16 personas por el derrumbe de una marquesina recién renovada en la estación de tren de Novi Sad, un suceso que los manifestantes atribuyen a una corrupción endémica.

Transparencia Internacional advirtió de que, en varios países de los Balcanes Occidentales, la debilidad del poder judicial frena la lucha anticorrupción y que jueces y fiscales son objeto de presiones políticas.

En Serbia, Transparencia cita el caso de la Fiscalía contra el crimen organizado, que, según la ONG afronta campañas de desprestigio, falta de cooperación policial y cambios legales tras investigar presuntos abusos.

También denunció opacidad en grandes inversiones, como un gran proyecto inmobiliario en Belgrado, ligado a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y paralizado en diciembre tras una acusación de esa Fiscalía contra el ministro de Cultura por presunta falsificación de documentos.