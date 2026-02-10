Simpatizantes del alcalde de Guayaquil culpan al presidente Daniel Noboa por su detención

"Aquiles, amigo, el pueblo está contigo" y "Libertad para Aquiles" eran algunas de las consignas más coreadas por las personas en favor de Álvarez, opositor al Gobierno del presidente Daniel Noboa, al que anteriormente ya había acusado de dirigir una persecución política contra él cuando la Fiscalía lo llevó a juicio como presunto autor de contrabando de combustible.

Los participantes en la protesta pidieron en múltiples ocasiones la dimisión de Noboa, a quien culparon de estar detrás de una supuesta "persecución política" hacia Álvarez, porque, dijeron, "él sí está haciendo obras".

"Fuera, Noboa, fuera", gritaban los simpatizantes mientras ondeaban las banderas de Guayaquil y de Ecuador en un plantón que duró varias horas y que no se detuvo ni por la lluvia que cayó en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y principal motor económico del país.

"Esperamos que se haga justicia para el alcalde y que salga pronto de donde está. Creo que esto puede ser un tema político y que esta detención es injusta", dijo a EFE Leticia Bravo.

Con ella coincidió Cynthia Mina, que en el barrio de Nueva Prosperina, una de las zonas más violentas del país, quien dijo que las personas no habrían salido a apoyar a Álvarez si él "no estuviera haciendo las cosas bien".

"En los hospitales no hay medicinas ni insumos, ¿por qué (Noboa) no se preocupa de eso? Mientras que al alcalde, que sí lo está haciendo bien, que está apoyando con medicinas en los sectores populares, mire lo que le pasa", añadió.

Hasta el sitio también llegó la concejala Emily Vera, del partido Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) que lidera la oposición en Ecuador y con el que Álvarez llegó a la alcaldía en 2023.

Vera aseguró a EFE que el alcalde está siendo procesado porque "ha sido el primer opositor que ha puesto los puntos sobre las íes al Gobierno".

"No es coincidencia que el único opositor político que se ha declarado públicamente hoy esté detenido", afirmó Vera, que también resaltó que la autoridad tiene el apoyo del concejo municipal ante lo que denominó como un "atentado contra la democracia".

El alcalde guayaquileño fue detenido en el marco del caso 'Goleada', en el que el Ministerio Público investiga un presunto caso de lavado de dinero y defraudación tributaria.

Además del político también fueron capturadas otras diez personas, entre las que están sus hermanos Xavier y Antonio, éste último presidente del Barcelona de Guayaquil, el club de fútbol más popular de Ecuador. Todos fueron trasladados a Quito, donde se les formulará cargos.

De acuerdo al abogado del alcalde, Ramiro García, el caso está fundamentado en "los mismos hechos" por los que Álvarez ya está vinculado a un proceso judicial denominado como 'Triple A', en el que se lo investiga una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, relacionado a su negocio familiar de estaciones de servicio.

El caso 'Triple A' está pendiente de juicio, un proceso que Álvarez sigue en libertad condicional con un grillete electrónico y presentaciones periódicas ante el juzgado.