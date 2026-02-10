Somalia ejecuta a dos hombres condenados por asesinato y por vínculos yihadistas

Según informaron medios locales citando a la Justicia somalí, Abdi Abdiqadir Mohamed y Farhan Mahmoud Abdinur habían sido condenados a la pena capital por el Tribunal de Primera Instancia del Ejército Nacional Somalí después de ser acusados de varios delitos.

De acuerdo con documentos judiciales recogidos por la prensa somalí, los ejecutados fueron declarados responsables del asesinato de cuatro personas en diferentes distritos de la capital, Mogadiscio.

Las ejecuciones se llevaron a cabo "tras la conclusión de los procedimientos judiciales, que incluyeron investigaciones, enjuiciamiento y defensa legal, de conformidad con los procedimientos del Tribunal Militar", señaló la corte.

El pasado enero, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que Somalia había registrado 24 ejecuciones en 2025, por detrás de países como Irán, Arabia Saudí o Estados Unidos.

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de EE.UU. en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.