Steve Coleman, Leo Sidran y Bobby Martínez, en el Festival de Jazz de Murcia (España)

Martínez, referente del jazz latino, fue el encargado, junto al director del festival, José Joaquín 'Jota' Baeza, de presentar el cartel donde el músico de ascendencia cubana será el encargado de abrir el 6 de marzo el festival donde presentará su último trabajo 'Primeros siete segundos', compuesto de forma colectiva, algo inusual en este género, y lo hará en formación de sexteto.

Por el festival también pasará Steve Coleman el 13 de marzo, acompañado de la banda Five Elements, un proyecto musical nacido a principios de los años 80, y que el director del festival describió como el concierto “con mayor relevancia artística, a nivel de composición” de esta programación.

También pasarán por los escenarios murcianos dos músicos afincados en Nueva York, el trombonista Luis Bonilla, una leyenda de la salsa, y el trompetista ruso y Alex Sipiagin, que ofrecerán una sesión de jazz latino y fusión en formación de quinteto, con Martin Sasse al piano, Ignasi González al contrabajo y Joris Dudli a la batería.

El 18 de marzo se podrá ver el nuevo proyecto del reconocido cantante de folk John Grant, que en esta ocasión, acompañado de su banda, ha optado por incluir la electrónica y los teclados para atraer a nuevos tipos de público hacia el jazz.

De nuevo en el Teatro Circo tendrá lugar otro de los platos fuertes del festival, el proyecto del compositor norteamericano Leo Sidran -ganador del Grammy Latino por la composición de 'Al Otro Lado Del Rio', de la película 'Diarios de Motocicleta'- y la cantante española Leonor Watlling, “Leo&Leo”, presentado su disco conjunto, un trabajo delicado y sofisticado.

El festival se clausura el 22 de marzo con un concierto gratuito y abierto a todo el público de la formación Whatever Jazz Band, afincada en Madrid e integrada por músicos italianos, venezolanos y españoles y cuya música es un tributo al jazz clásico y a bailes como el lindy hop y el swing.