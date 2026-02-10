Sudáfrica y Rusia acuerdan impulsar el retorno de sudafricanos que combaten en Ucrania

"El presidente Ramaphosa y el presidente Putin se comprometieron a apoyar el proceso de retorno de los sudafricanos que luchan junto a las fuerzas rusas en Ucrania", señaló Pretoria en un comunicado difundido en X tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios.

"Los equipos de ambas partes continuarán sus compromisos para finalizar este proceso", añadió.

Además, el mandatario sudafricano reiteró "el continuo apoyo de Sudáfrica a los esfuerzos diplomáticos y pacíficos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania", al subrayar que "todas las guerras terminan mediante negociaciones".

Ramaphosa también recibió información de Putin sobre "el compromiso de Rusia con una solución diplomática" al conflicto.

La legislación sudafricana prohíbe que los ciudadanos presten asistencia militar a gobiernos extranjeros o participen en ejércitos extranjeros sin autorización.

El pasado noviembre, la unidad de élite policial sudafricana Hawks informó de la detención en el aeropuerto internacional O.R. Tambo, en Johannesburgo (norte), de cuatro hombres que se dirigían a Rusia y eran sospechosos de ser reclutados para combatir en las Fuerzas Armadas de ese país.

A principios de ese mes, la Presidencia sudafricana reveló que había recibido llamadas de "auxilio" de 17 ciudadanos sudafricanos -de entre 20 y 39 años- "atrapados" en la región ucraniana del Donbás (este) tras ser "engañados" para participar en la contienda con las tropas rusas.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso. Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Ucrania ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están recluidos en campos de prisioneros ucranianos, si bien la mayoría de ellos mueren o resultan gravemente heridos antes de su captura.