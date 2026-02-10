Susan Sarandon, Mark Ruffalo y otros piden a Trump detener el "cruel asalto" contra Cuba

"Trump está tratando de provocar una hambruna en Cuba", arranca la carta. "Se trata de una estratagema cínica y burda para distraer a la opinión pública de los problemas internos que están provocando un descontento masivo, y como hemos visto en Venezuela, es el preludio de un ataque militar ilegal".
El comunicado, promovido por organizaciones progresistas de EE.UU. como 50501 o The People's Forum, acusa al mandatario de estar actuando para "estrangular a toda una población".
"Esta política es inconcebible. Agrava una crisis humanitaria que nosotros mismos hemos creado. Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Matar de hambre a una población para someterla no es diplomacia, es una forma de terrorismo", apunta.
El asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba, recrudecido por Trump en las últimas semanas, está paralizando la vida en Cuba, del transporte público a los hospitales y de las gasolineras a las fábricas.
El republicano anunció que impondrá aranceles a los países que vendan petróleo a la isla y afirmó que "no podrá sobrevivir" sin el crudo.
Así, los firmantes de la misiva aseguraron que el objetivo real de esta decisión es "provocar una hambruna masiva y sufrimiento humano en el país".
Según ellos, este bloqueo dejará sin electricidad a las familias, pondrá en riesgo los hospitales, paralizará la distribución de alimentos y medicamentos afectando, sobre todo, a los más vulnerables: niños, ancianos y enfermos.
"¡Dejen vivir a Cuba! ¡Cuba no es una amenaza!", concluye el mensaje.
Entre los firmantes, además de los actores y el músico, hay decenas de cargos electos locales, sobre todo de entornos progresistas de grandes ciudades como Nueva York o Chicago, numerosos académicos de universidades como Columbia o Yale y otros rostros destacados del ámbito cultural.