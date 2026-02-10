Tendencias opuestas en diversidad de árboles de Andes y Amazonía, dice estudio ecuatoriano

La investigación, en la que participaron, entre otras entidades, el Inabio) la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Estatal Amazónica y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, analizó datos de 406 parcelas forestales permanentes monitoreadas durante más de 40 años en diez países suramericanos.

Los resultados mostraron que el número total de especies de árboles se ha mantenido relativamente estable en promedio, aunque esta estabilidad oculta tendencias opuestas entre regiones. Mientras los bosques del norte de los Andes y del oeste de la Amazonía registraron un aumento de especies, en el centro de los Andes, el Escudo Guayanés y la Amazonía centro-oriental se observó una pérdida significativa de biodiversidad.

El estudio identificó como factores clave el aumento de la temperatura, la sequía y la irregularidad de las lluvias.

Los bosques más cálidos y secos, especialmente en zonas de baja altitud, tienden a perder especies, mientras que los bosques andinos de mayor elevación están recibiendo nuevas especies.

Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento de especies en zonas altas podría ser temporal y no necesariamente reflejar estabilidad ecológica a largo plazo.

Además del clima, el estado del entorno resulta determinante. Los bosques rodeados por grandes áreas continuas de vegetación mantuvieron o incrementaron su diversidad, mientras que los fragmentados por la deforestación o el cambio de uso del suelo pierden especies con mayor rapidez.

El estudio subrayó la necesidad de proteger los bosques tropicales a gran escala, especialmente en regiones sometidas a mayor presión climática y humana, y señala a los Andes del norte como un posible refugio para especies que ya no pueden sobrevivir en las tierras bajas más cálidas de la Amazonía.