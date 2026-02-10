Tres líderes centroeuropeos exigen energía más barata para sostener la industria europea

"Los tres gobiernos tenemos un interés eminente en reducir los precios de la energía, porque de lo contrario esto puede traer desgracias a la Unión Europea (UE)", aseguró el primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, tras la reunión con su homólogo checo, Andrej Babis, y el austríaco, Christian Stocker.

Los mandatarios consensuaron una declaración que pretende ser el pistoletazo de salida para una coalición informal de "amigos de la competitividad", cuya demanda inicial es lograr una reducción de los costes energéticos, un factor clave para la industria.

En esa línea, Fico denunció una política comunitaria marcada por "objetivos climáticos ambiciosos y sin sentido", lo que impide —en su opinión— que la industria europea sea competitiva con respecto a la asiática o la americana, donde la energía es mucho más barata.

Babis, por su parte, criticó el actual sistema de comercio de permisos de emisiones de CO2 que se aplica a la industria y a las compañías eléctricas (ETS1), debido a la especulación de bancos y otros entes ajenos a la industria, lo que ha disparado el coste de estos permisos a niveles no previstos por Bruselas.

Esto supuso pérdidas netas de unos 6.360 millones de euros (unos 7.500 millones de dólares) para los sectores involucrados en la República Checa, afirmó el populista checo, quien abogó por la eliminación de ese sistema.

Como solución, los líderes reunidos en la capital eslovaca propusieron poner un techo de precio a esos permisos, o bien suspender durante cuatro o cinco años su aplicación.

"La competitividad es la base del éxito del proyecto europeo", afirmó Stocker, un conservador que está al frente de un gobierno tripartito con socialdemócratas y liberales.

"Es necesario tomar el mando de la situación, y la bajada de los precios de la energía es de absoluta prioridad. (...) El objetivo no puede ser que seamos más verdes, pero también más pobres", concluyó citado por la agencia de noticias austríaca APA.