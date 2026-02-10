Tres muertos y seis heridos en la explosión de tubería de Pemex al suroeste de México

"Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares", afirmó el mandatario estatal.

En un comunicado, la Coordinación de Protección Civil estatal detalló que el incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, "lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo"

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los seis heridos, quienes han sido trasladados para recibir "atención médica inmediata", añadió Jara.

El punto de la explosión ocurrió en la localidad oaxaqueña de Loma Larga, en el municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al lugar de los hechos acudieron efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes "continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área", destacó el gobernador.