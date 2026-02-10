Ucrania empieza a exportar drones para incrementar su producción de armas

Según anunció Zelenski el domingo, Ucrania abrirá este año diez centros de exportación de armamento en países europeos, un nuevo paso hacia la reactivación controlada de unas exportaciones de material militar que Kiev suspendió por completo al comienzo de la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años para tratar de cubrir las necesidades de su Ejército.

Muchos fabricantes de armas ucranianos consideran esa interrupción de las ventas al exterior como un obstáculo que merma su potencial productivo y les priva de unos beneficios que podrían ser reinvertidos en investigación e innovación para desarrollar nuevas tecnologías.

“En una suerte de paradoja, la apertura de las exportaciones ayudará a obtener aún más armas para las fuerzas armadas de Ucrania”, dice en una de sus emisiones en su canal de YouTube el economista ucraniano Víktor Galasiuk.

El economista señala que la capacidad de producción de los fabricantes ucranianos hace mucho que supera a la demanda, que, con la prohibición de las exportaciones, proviene únicamente de un Gobierno ucraniano limitado en su poder de adquisición por la falta de fondos.

Las exportaciones que quiere reanudar Zelenski consistirán en la venta de aquellas armas cuyo volumen de producción excede las necesidades del Ejército, como es el caso de algunos tipos de drones y de tecnologías asociadas a éstos.

El dinero que se obtenga será reinvertido en la producción de armamento que ahora es deficitario en las fuerzas armadas, y también en investigación y desarrollo, según explican quienes aplauden la iniciativa presidencial de volver a vender armas fuera.

Desde el comienzo de la invasión se han creado en Ucrania centenares de nuevas empresas privadas de armamento. Unas 450 de estas empresas están especializadas en drones. Estos aparatos no tripulados han contribuido a que Ucrania haya podido limitar los avances rusos pese al déficit de otras clases de armamento tradicional, y han redefinido el concepto de guerra moderna.

Los productores de estos drones -que en ocasiones operan a apenas unas decenas de kilómetros del frente- crecen en parte gracias a la retroalimentación constante que reciben del Ejército, algo que les permite adaptarse con rapidez a unas condiciones en el campo de batalla que están en continua transformación.

Según dice a EFE el representante de un productor de drones de la región nororiental de Járkov, quien por razones de seguridad pide ser identificado simplemente como Vlad, esto hace que sus productos respondan a las necesidades de sus soldados de forma mucho más rápida de lo que pueden hacerlo los fabricantes europeos o de otras partes del mundo.

Sin embargo, estas empresas tienen importantes limitaciones. Al ser el Estado ucraniano su cliente prácticamente único, el mercado se les queda pequeño, y su potencial no se aprovecha al máximo por falta de fondos.

Iniciativas como el llamado ‘modelo danés’ - por el que Gobiernos extranjeros financian de forma directa las compras del Estado ucraniano a productores nacionales- no han conseguido resolver del todo este problema.

El déficit de financiación, explica Vlad, dificulta la masificación de la producción y la posibilidad de competir con Rusia para adquirir componentes para los drones de los proveedores chinos, a los que los rusos acceden gracias a las grandes sumas de dinero que ofrecen.

Los productores ucranianos también tienen problemas para atraer a investigadores de primer nivel, algo que Rusia logra al destinar el Estado a sus institutos especializados ingentes fondos procedentes de las exportaciones petroleras.

Permitir las exportaciones puede resolver parcialmente estos problemas con la generación de fondos adicionales a través de la venta de la producción excedente.

Según el Consejo de la Industria de Defensa de Ucrania, casi el 95 % de sus afiliados están preparados para empezar a exportar una vez estén claros los procedimientos. Entre los productos de interés para los compradores destacan los drones marítimos ucranianos, ciertos tipos de drones terrestres y aéreos, drones de defensa aérea y sistemas de guerra electrónica.

Estas exportaciones podrían generar al año un mínimo de entre 1.500 y 2.500 millones de dólares para las empresas productoras y alrededor de 500 millones de dólares para el Estado, según el Consejo de la Industria de Defensa.

Se espera que las primeras ventas al exterior se materialicen en la segunda mitad de este año, según esa misma asociación.

Galasiuk espera que estas exportaciones y otras formas de cooperación entre las distintas partes incrementen los intercambios de tecnologías y experiencias entre Ucrania y otros países europeos.

Según ha anunciado Zelenski, las líneas de producción de material ucraniano en Europa, lejos de los misiles y los drones rusos, ya han comenzado a funcionar. Algunas de estas líneas funcionan ya en Reino Unido, y se espera que a mediados de febrero empiecen a producirse en Alemania drones de diseño ucraniano.

Estas formas de cooperación beneficiarán también a los socios europeos de Ucrania contribuyendo a que sus Ejércitos y empresas se adapten a las exigencias de la guerra moderna, dice a EFE Vlad.