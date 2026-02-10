Un muerto y cientos de refugios destruidos en un incendio en campo de desplazados de Sudán

La Comisión General de Campamentos de Desplazados y Refugiados dijo en un comunicado que este incendio tuvo lugar en el campo de desplazados de Tawila, localidad a la que huyeron decenas de miles de personas tras la toma de Al Fasher -a unos 70 kilómetros- por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a finales de octubre.

El fuego arrasó "cientos de refugios", causó "importantes daños materiales" y provocó el desplazamiento de "un gran número de personas", que no especificó, por lo que pidió a las autoridades y a las organizaciones de socorro la provisión de tiendas de campaña adicionales para dar cobijo a las familias afectadas.

El medio Sudan Tribune elevó a dos el número de muertos y, según fuentes de la Sala de Emergencias de Tawila, entre los fallecidos hay un menor de 12 años.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, si bien el gobernador de Darfur del Gobierno sudanés, Mini Arko Minawi, acusó en un comunicado a los paramilitares de quemar campamentos de desplazados y atacar convoyes humanitarios, unos actos "criminales" que afirmó que tienen el objetivo de forzar el regreso de los civiles a Al Fasher.

Tras la toma de Al Fasher, que hasta octubre fue el último bastión del Ejército sudanés en toda la vasta región occidental de Darfur, más de 655.000 personas han huido a Tawila, una zona controlada por un grupo rebelde no alineado en el conflicto.

Desde la guerra iniciada en Sudán en abril de 2023, decenas de personas han muerto y más de 12 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mientras que casi el 65 % de la población requiere algún tipo de asistencia humanitaria, según la ONU.