Un video de un vehículo que atropella a manifestantes no se grabó en EE.UU. sino en Irán

Perfiles en Facebook y X difunden una secuencia en la que aparece un vehículo negro irrumpiendo en una carretera en la que hay varios manifestantes, junto a mensajes que sitúan la escena en Estados Unidos.

"El momento en que las fuerzas de seguridad de Donald Trump intentan persuadir una manifestación en contra del ICE y de la caza de personas en las calles, y lo hacen atropellando personas sin miramientos, intentando asesinarlas (sic)", comenta un usuario que comparte el clip.

HECHOS: El video en el que se observa cómo un vehículo irrumpe en una vía y atropella a varios manifestantes no se grabó en Estados Unidos. Una búsqueda inversa de imagen y su geolocalización demuestran que el clip corresponde a unas recientes protestas en Irán.

En primer lugar, una búsqueda inversa de las imágenes en Google arrojó dos publicaciones, una del canal de televisión Iran International en Instagram y otra del diario británico Daily Mail, que ubican la escena en Irán y no en Estados Unidos.

"Un vehículo blindado operado por las fuerzas de seguridad iraníes embiste a un grupo de manifestantes durante las protestas del 8 y 9 de enero en la plaza Yahyavi, en la ciudad noroccidental de Ardabil", explica Iran International en la descripción de la secuencia compartida, que coincide con las imágenes viralizadas.

El diario Daily Mail, por su parte, informó que un vehículo del régimen iraní se lanzó a toda velocidad contra una multitud y atropelló a manifestantes.

Una búsqueda en Google Maps permitió geolocalizar la plaza Yahyavi. Al comparar el video viral con las imágenes satelitales del lugar se observan coincidencias que indican que se trata del mismo espacio, como la curva donde el vehículo pierde ligeramente el control.

Por otro lado, ningún medio de comunicación, incluida la Agencia EFE, vinculó el video viral con hechos ocurridos en Estados Unidos.

El video se ha viralizado en un contexto de tensión en Estados Unidos por el despliegue del ICE y de la Patrulla Fronteriza en distintas ciudades y la muerte de dos estadounidenses en Mineápolis a manos de oficiales federales.

EFE Verifica ya ha desmentido otros bulos vinculados a este tema, como unos clips que supuestamente muestran a agentes del ICE siendo expulsados de escuelas.

En definitiva, el video que muestra un vehículo atropellando manifestantes no se grabó en una protesta contra el ICE en Estados Unidos sino en una manifestación en Irán, como lo demuestra una búsqueda inversa de imagen y una operación de geolocalización.