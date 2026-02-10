Una aplicación de seguros integrada en ChatGPT sacude a las aseguradoras en Wall Street

La llegada de una aplicación de seguros de Insurify integrada en ChatGPT, la primera de este tipo hasta la fecha, provocó importantes caídas en algunas de las principales compañías del sector hacia el cierre de la sesión del lunes.

Algunos de los corredores de seguros y consultoras de riesgos estadounidenses registraron importantes pérdidas. Willis Towers Watson PLC cayó un 12 %, Arthur J Gallagher & Co. perdió casi un 10 % de las acciones y Aon PLC bajó más de un 9 %.

En las primeras operaciones de la sesión del martes, los títulos de las compañías comenzaban a recuperarse ligeramente, anotando subidas cerca del 1 %.

La aplicación combina más de 196 millones de presupuestos de seguros de automóvil y más de 70.000 opiniones de clientes verificados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Con nuestra nueva aplicación ChatGPT, estamos redefiniendo la experiencia de contratación de seguros, haciéndola tan sencilla como mantener una conversación. Los conductores pueden hacer preguntas en un lenguaje sencillo, explorar presupuestos personalizados y consultar opiniones reales de clientes, todo en un solo lugar", aseguró Snejina Zacharia, fundadora y directora ejecutiva de Insurify.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comparador de seguros está centrado principalmente en seguros de coche pero también trabaja con otros ramos.

Esta no es la primera vez que la presentación de una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) causa importantes caídas en el mercado bursátil.

Hace unos días, la presentación de un nuevo software jurídico por parte de Anthropic alteró la forma en que los inversores entienden la velocidad a la que se desarrolla la tecnología y quién se verá afectado, lastrando en varias jornadas consecutivas a los índices tecnológicos.

Según Bloomberg, las acciones de corredores de seguros en Australia también registraron descensos en los últimos días ante el temor de los inversores a que nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial aceleren la disrupción de los intermediarios tradicionales del sector asegurador.