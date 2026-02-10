Una marcha de protesta con 500 tractores recorrerá este miércoles el centro de Madrid

La protesta está convocada por la organización profesional agraria Unión de Uniones y está por ver si consigue superar la asistencia de la tractorada del 21 de febrero de 2024, cuando participaron 13.000 personas (según los convocantes), aunque la Delegación del Gobierno rebajó esa cifra a 4.000.

La de mañana circulará desde la céntrica plaza de Colón hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, a través de unos de los ejes principales de la capital española, y pasará por lugares tan emblemáticos como la Plaza de Cibeles o el Museo del Prado.

En esta ocasión cumplirán con su deseo de pasar por este eje medular de la ciudad, un itinerario que les fue denegado en 2024 y que provocó incidentes que se saldaron con dos detenidos y diez heridos.

Lo que no cambia es el número de tractores previsto, 500, que es lo que ha autorizado la delegación del Gobierno.

Al desfile de tractores se unirán agricultores que recorrerán a pie los 2,5 kilómetros de recorrido.

Las peticiones del campo son parecidas dos años después: en la protesta de 2024 los agricultores mostraron su disconformidad con la competencia "desleal" de las importaciones desde terceros países, la excesiva burocracia y la falta de flexibilidad de la Política Agrícola Común (PAC).

Este miércoles, los agricultores se opondrán al acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur al entender que no compiten en igualdad de condiciones con los agricultores sudamericanos; se opondrán a recortes en la futura PAC y reclamarán más flexibilidad; entre otras peticiones.

Desde hace un mes se suceden las protestas en diferentes puntos de España con un seguimiento dispar; una de las mayores movilizaciones fue la de la semana pasada en Barcelona.

Más de 1.800 efectivos, entre policías nacionales y guardias civiles, velarán por la seguridad durante el recorrido de las caravanas de tractores por la Comunidad de Madrid hasta llegar a la capital y después durante la celebración del acto en el centro de la ciudad.

La entrada a Madrid se realizará por cinco columnas que partirán desde diferentes puntos y en ellas habrá tractores de distintas regiones de España.