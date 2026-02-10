Univisión y RTVE impulsan varios proyectos para "hacer puente" entre España y América

"Esta es una alianza que va a tener varias patas. Benidorm Fest es un proyecto y vamos a trabajar en muchos más. Hay planes, desde antes de los Latin Grammy en Sevilla, para hacer puente con las Américas y EE.UU.", señaló este martes Nacho Meyer, presidente de U.S. Networks en TelevisaUnivision.

Estas declaraciones se realizan en el marco de la quinta edición del Benidorm Fest, donde compiten varios grupos y solistas por ganar un concurso que por primera vez no elegirá al representante de España en Eurovisión, tras la negativa de RTVE a participar en el concurso europeo, y que este año tiene como empresa colaboradora a TelevisaUnivision.

Ni el representante del conglomerado de medios latinos ni María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, concretaron de qué se trata esta posible alianza.

Sin embargo, a raíz del contexto citado, en la rueda de prensa celebrada este martes en Benidorm sobrevoló el nombre del extinto festival de la OTI (Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica) -celebrado entre 1972 y 2000- y trajo a la memoria los planes de organizar una versión hispanoamericana de Eurovisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Son pasos que hay que ir construyendo con bases sólidas, y esto que hacemos hoy con Benidorm Fest lo es", se ha limitado a señalar Meyer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tanto su compañía como Spotify son los socios con los que Benidorm Fest 2026 aspira a internacionalizar su marca y darle entidad más allá de ser "un trámite" para Eurovisión, a través de dos premios complementarios al del ganador y que permitirá a quienes los reciban viajar a grabar a Miami en el primer caso y a Estocolmo en el segundo.

"Para nosotros esto es la culminación de un proceso creativo con una gran producción. Buscamos a alguien listo para dar ese paso, a un artista completo que logre dar ese producto final en un escenario como el de Benidorm Fest", subrayó Meyer.

Por su parte, la responsable de música de Spotify para el sur de Europa, Melani Parejo, dijo que su compañía busca "frescura, talento y capacidad de internacionalización", puesto que este año se concederá la oportunidad de grabar en los estudios centrales de la compañía de música en 'streaming' en Estocolmo, por donde pasaron estrellas como Ed Sheeran o Alicia Keys.