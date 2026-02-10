Violentos choques en Albania durante una protesta opositora contra el Gobierno

Cuatro agentes resultaron heridos en los altercados, informó la cadena local de noticias A2CNN.

Varios manifestantes lanzaron cócteles molotov y otros objetos, y la policía respondió con gas lacrimógeno y cañones de agua.

"Un grupo eligió la fuerza en lugar de las palabras, atacando e hiriendo a agentes de la policía. La violencia nunca puede justificarse", dijo la ministra del Interior, Albana Kociu.

El clima político en Albania se ha tensado en las últimas semanas por una larga disputa en torno a la independencia judicial y la corrupción entre el Gobierno, liderado por el primer ministro, el socialista Edi Rama, y la oposición conservadora.

La protesta de este martes, con miles de asistentes, comenzó por la tarde en el centro de Tirana, cuando miles de simpatizantes del opositor Partido Democrático (PD) se reunieron frente a las principales instituciones gubernamentales.

La manifestación se organizó contra la supuesta corrupción sistémica del Gobierno de Rama, centrada en las acusaciones contra la controvertida viceprimera ministra, Belinda Balluku.

Se la acusa de abuso de poder en relación con importantes contratos públicos de infraestructura, incluidas denuncias de que los procedimientos de contratación fueron manipulados para favorecer a determinadas empresas.

La Fiscalía de Tirana suspendió a Balluku de sus funciones, una medida jurídica que también fue respaldada por el Tribunal Constitucional del pequeño país balcánico.

Sin embargo, Rama se niega a destituir a su ministra, argumentando que debe respetarse la presunción de inocencia.

Al dirigirse a sus simpatizantes, el líder del PD, Sali Berisha, acusó al Gobierno de estar profundamente entrelazado con redes criminales y la corrupción.

"Rama ha declarado la guerra al sistema judicial, y si realmente queremos salvar a Albania debemos apartar a Edi Rama y declararlo enemigo más implacable de los albaneses y de Albania", dijo el conservador, primer ministro entre 2005 y 2013.

Rama, quien gobierna el país desde 2013, ganó el año pasado las elecciones parlamentarias con mayoría absoluta, lo que le aseguró un cuarto mandato consecutivo.