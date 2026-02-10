Wall Street abre mixto y el Dow Jones sigue superando máximos históricos

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía un 0,33 % hasta los 50.302 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,01 %, hasta los 6.964 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,17 %, hasta las 23.198 unidades.

Pese a que el índice de las 500 grandes empresas estadounidenses y el tecnológico empezaban la jornada con pequeñas pérdidas, el Dow Jones seguía con su tendencia alcista desde la jornada de rebote del pasado viernes.

El principal indicador de Wall Street llegó a sobrepasar tras la apertura los 50.400 puntos por primera vez, un nuevo récord.

En cuanto a valores, Oracle ganaba casi un 2 % después de haber subido más de un 9 % en la sesión anterior, impulsada por la reafirmación de una firma de análisis sobre su atractivo como opción de inversión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otras tecnológicas como Microsoft y Palantir, que ayer cerraron con subidas de un 3 y un 5 % respectivamente, crecían alrededor de un 1 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el plano corporativo, Coca-Cola bajaba alrededor de un 1 % en bolsa tras publicar sus resultados del cuarto trimestre, en los que preveía un crecimiento moderado en ingresos para 2026.

La icónica compañía de bebidas obtuvo un beneficio de 13.107 millones de dólares en 2025, un 23,29 % más que el año anterior, según anunció este martes.

Goldman Sachs, que venía de cerrar con una subida del 1,6 %, empezaba la jornada bursátil con otro 1,6 % en verde.

Entretanto, los inversores siguen a la espera de la publicación del informe del empleo de enero que sacará este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.