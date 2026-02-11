Acusan al hombre que se hizo pasar por agente de FBI para presuntamente liberar a Mangione

El acusado, identificado como Mark Anderson, de 36 años y residente en Mankato (Minnesota), compareció ante una corte federal en Brooklyn tras la presentación de la acusación formal en su contra.

Según el escrito de acusación, Anderson se presentó el pasado 28 de enero en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, afirmando que era agente del FBI y que contaba con una orden judicial para liberar a un recluso.

El documento judicial no identifica por su nombre al preso que supuestamente pretendía excarcelar, si bien medios locales han vinculado el incidente con Mangione, de 27 años, quien se encuentra recluido en esa prisión federal mientras afronta cargos por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan.

Las autoridades señalaron que, cuando el personal penitenciario le solicitó credenciales oficiales, Anderson mostró únicamente su licencia de conducir y afirmó que portaba armas en su mochila.

Tras ser detenido, los agentes hallaron en su bolsa utensilios de cocina, entre ellos un cortador de pizza y un tenedor para barbacoa.

El cargo se basa en el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 912, que penaliza la suplantación de un funcionario federal.

El episodio se produce en paralelo al proceso judicial contra Mangione, de 27 años, que se ha declarado inocente y que no se enfrentará a la pena de muerte después de que la jueza federal que sigue el caso desestimara el pasado 30 de enero los cargos que le hacían susceptible de esta condena.