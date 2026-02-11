Agente tutor de pequeña ciudad española, modelo para mejorar convivencia en Europa

Palencia, de 77.000 habitantes, acogió este miércoles la conferencia inaugural de este programa, financiado por la Comisión Europea bajo el acrónimo Solidarity, Participation, Access, Community, Equality in neighbourhoods (Solidaridad, Participación, Acceso, Comunidad, Igualdad en los Barrios), que se desarrollará durante dos años y está centrado en la integración social y el desarrollo comunitario en entornos urbanos con diversidad étnica y racial.

El ayuntamiento de la capital lidera un consorcio integrado por cinco ciudades de cinco Estados miembros, Palencia (España), Oulu (Finlandia), Graz (Austria), el condado de Botosani (Rumanía) y Milán (Italia), junto con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), el Centro Europeo de Formación e Investigación en Derechos Humanos y Democracia (ETC Graz) y la consultoría social Cidalia.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, destacó, en declaraciones a los periodistas, que el proyecto está vinculado “a la formación, la convivencia y la prevención de delitos de odio” en un contexto de creciente diversidad en las ciudades europeas.

La regidora señaló que una de las principales aportaciones de Palencia será la figura del agente tutor de la Policía Local, una experiencia que no existe en el resto de países del consorcio y que se presentará como banco de buenas prácticas en materia de prevención, intervención con menores y atención a víctimas de violencia de género.

Por su parte, el director del Centro UNESCO para la Promoción de los Derechos Humanos a Nivel Local y Regional y del Centro Europeo de Formación e Investigación para los Derechos Humanos y la Democracia de Graz, Klaus Starl, señaló que el proyecto SPACE permitirá compartir experiencias de trabajo comunitario.

Esas experiencias están orientadas a “traer los derechos humanos a los barrios”, manifestó, antes de destacar a la Policía Local de Palencia como “un excelente compañero de intercambio” en este ámbito.

Starl subrayó que el reto pasa por traducir las normas internacionales en materia de derechos humanos a la práctica cotidiana en el ámbito local, haciendo que estos principios “sucedan en los barrios” para cada hombre, cada mujer y cada niño, sin importar su origen.

En este sentido, incidió en que SPACE abordará cuestiones como la prevención de la violencia de género, la cooperación, la solidaridad, la participación social, el acceso a servicios, la comunidad y la igualdad.

El proyecto SPACE trabajará con jóvenes, mujeres, responsables políticos y asociaciones de migrantes con cuatro líneas estratégicas, el desarrollo comunitario participativo, el aprendizaje mutuo en prevención de conflictos, la generación de impacto social y comunicación.