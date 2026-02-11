Al menos 6 muertos en sur de Yemen en choques entre fuerzas gubernamentales y separatistas

La sección del CTS en la provincia de Shabwa dijo en un comunicado que los combates estallaron en la ciudad meridional de Ataq, donde los separatistas afirmó que los enfrentamientos provocaron seis muertes y 30 heridos, mientras que el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen confirmó bajas pero no especificó cifras.

Vídeos difundidos en redes sociales mostraron que los combates tuvieron lugar cerca del complejo de la administración local de Ataq, la capital provincial, donde un grupo de manifestantes armados comenzaron a disparar con sus rifles en medio de unas conmemoraciones para el 'Día del los Mártires'.

El Comité de Seguridad de Shabwa del Gobierno yemení acusó en un comunicado a "elementos infiltrados" con "diversos tipos de armas" de lanzar un ataque contra las fuerzas gubernamentales y de intentar asaltar la sede gubernamental, mientras que afirmó que sus unidades actuaron en cumplimiento de su "deber nacional y legal".

Por su parte, la sección del CTS, que era respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), acusó a las tropas gubernamentales -apoyadas por Arabia Saudí- de cometer una "masacre" contra manifestantes en Ataq, después de que presuntos miembros de seguridad enmascarados abrieran fuego contra los congregados.

El CTS, que hasta enero integraba el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen y fue disuelto tras una escalada militar, mantiene una fuerte influencia en el sur del país y se ha enfrentado repetidamente a las fuerzas gubernamentales por el control del territorio y de las instituciones.

Estos choques representan una nueva escalada en Shabwa, una provincia rica en petróleo que ha sido escenario de luchas de poder entre facciones rivales a lo largo de la guerra en el Yemen, iniciada en 2014 tras la captura de la capital, Saná, por parte de los rebeldes hutíes, que controlan gran parte del noroeste del país árabe.

Las fuerzas separatistas perdieron el control de Shabwa tras una ofensiva de las tropas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí, iniciada después de que el CTS lanzara una operación militar en las provincias orientales de Hadramaut y Al Maha a principios de diciembre.