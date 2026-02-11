Alcaldesa de Ciudad de México pide a medios no señalar a alcaldías por casos de sarampión

En una conferencia, Brugada interrumpió la participación de la Secretaria de Salud de la capital, Nadine Gasman, para pedirle a los medios manejar con cautela la información sobre los contagios, para evitar la estigmatización de las zonas y de las personas enfermas, así como el rechazo hacia ellas.

Gasman fue cuestionada sobre las alcaldías con el mayor número de casos y ahí vino la petición de Brugada.

"Sólo no estigmaticemos. Se va a dar la información, pero no se vale que, si una alcaldía tiene más (casos), entonces podamos encabezar notas diciendo: ‘tal alcaldía (...)’, porque es muy sensible y puede generar rechazo hacia las personas (enfermas de la alcaldía, les pido que manejemos con cuidado la información”, expuso en su llamado a la prensa.

Gasman precisó que la alcaldía Gustavo A. Madero tenía 39 casos, seguida por Álvaro Obregón con 35 casos; Cuauhtémoc, 18 casos y Miguel Hidalgo con 14.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, al 9 de febrero, México acumula 8.899 casos confirmados de sarampión en el periodo 2025-2026 y 28 defunciones en siete estados.

Esta fue la segunda polémica de Brugada con la prensa en menos de una semana, después de la del pasado 4 de febrero, cuando se vio envuelta en una controversia al instar a los medios a alcanzar "un gran acuerdo" para "bajarle a la nota roja" (información sobre violencia y crímenes), de cara a la Copa del Mundo de Fútbol 2026, cuyo partido inaugural se celebrará el 11 de junio en la capital mexicana.

Brugada aseguró que, pese a la reducción de delitos en la capital mexicana, la percepción de inseguridad se mantiene elevada por la cobertura mediática de hechos violentos.

"Si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad, ¿qué es lo que le estamos generando a la población?", cuestionó en un evento público ese día.

Por ello, la mandataria capitalina propuso la construcción de un pacto con los medios, pues según encuestas censales -señaló- un 60 % de la población se informa a través de la televisión.

"Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja", dijo, al reconocer que este tipo de contenidos "atrae" audiencias y forma parte de una estrategia mediática.