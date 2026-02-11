Berlín respalda esfuerzos de EE.UU. por lograr un acuerdo con Irán sobre programa nuclear

"Es bueno que Estados Unidos hable de las cuestiones importantes y que esas (cuestiones) ahora se hablen entre Estados Unidos e Irán", dijo Wadephul en una rueda de prensa en Berlín tras un encuentro con sus homólogos de Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán.

Wadephul aludía así al programa nuclear iraní y el de misiles balísticos del régimen de Teherán, iniciativas de Irán que el jefe de la diplomacia germana describió también como una amenaza para Europa e Israel.

"No sólo ponen en peligro a Israel sino que también ponen en peligro a Europa, por eso, en mi opinión, va también en nuestro interés que estos temas se hablen y se resuelvan en una negociación", abundó Wadephul, que señaló que tanto el programa nuclear iraní como el programa de misiles de Irán son asuntos abordados anteriormente en el formato conocido como "E3".

Dicho formato, creado en 2003 para lidiar con el deseo iraní de desarrollar un programa nuclear, reúne en un grupo informal a Reino Unido, Francia y Alemania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Representantes de EE.UU. y de Irán se citaron el pasado viernes en Omán para tener lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denominó "conversaciones muy buenas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El martes, Trump dijo que Irán busca "un acuerdo" nuclear y advirtió de que sería "tonto" no intentar alcanzarlo, mientras una flotilla estadounidense se dirige hacia la región.

El mandatario destacó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico como un factor de presión sobre Teherán y que hay una "enorme flotilla" en camino a la región.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque llegaron a la región del Golfo Pérsico el 26 de enero de 2026, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La Administración estadounidense describió el despliegue como una medida de "vigilancia y disuasión" frente a posibles acciones de Irán y señaló que se evalúa el envío de un segundo portaaviones si las negociaciones nucleares con Teherán no avanzan.