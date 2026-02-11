Bruselas propone usar las redes 5G para detectar drones y revisar su registro

El documento no legislativo presentado por la CE reúne una panoplia de medidas para hacer frente a los retos relacionados con drones y globos meteorológicos, sobrevuelos hostiles, violaciones del espacio aéreo o perturbaciones en los aeropuertos, así como riesgos para infraestructuras críticas, fronteras exteriores y espacios públicos, que se han multiplicado en los últimos años.

“Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda la Unión Europea”, indicó en una rueda de prensa la vicepresidenta ejecutiva de la CE para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

El plan de acción está diseñado para apoyar a los Estados miembros mediante acciones coordinadas, complementando medidas nacionales y centrándose en cuatro prioridades clave: mejorar la preparación, impulsar las capacidades de detección, coordinar las respuestas y reforzar la preparación de la defensa de la UE.

La Comisión sugiere una planificación industrial civil-militar coordinada para atraer inversiones y fomentar la innovación y la interoperabilidad, así como la creación de un Centro de Excelencia Antidrones de la UE, desarrollar un sistema de certificación para los sistemas antidrones e impulsar un foro de consulta entre empresarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En paralelo la Comisión anunció que para después del verano propondrá adaptar la normativa vigente a las nuevas realidades en materia de seguridad y una evaluación coordinada de los riesgos para proteger las cadenas de suministro tecnológicas tanto de los drones como de los sistemas antidrones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, propondrá la creación de la etiqueta “dron de confianza de la UE” para identificar los equipos seguros en el mercado.

Para salvaguardar las infraestructuras críticas, la Comisión proporcionará directrices a los operadores, pondrá en marcha un proyecto piloto para mejorar la vigilancia marítima y ayudará a los Estados miembros a defenderse de las amenazas a gran altitud, como los globos meteorológicos lanzados desde fuera de la UE.

Con vistas a detectar, rastrear e identificar los drones maliciosos la CE quiere explorar con los Estados miembros la creación progresiva de una plataforma de incidentes con drones que integre mejor los datos disponibles.

Asimismo, apelará a los Estados miembros y a la industria para realizar pruebas en vivo e implementar sistemas de detección basados en tecnología celular, incluido el uso de antenas 5G como radares.

Las redes 5G ofrecen un seguimiento preciso y en tiempo real de los objetos voladores, lo cual es “esencial para mantener la seguridad de nuestros cielos y proteger la seguridad interna”, valoró la Comisión.

Teniendo en cuenta que los Estados miembros son los principales responsables de las medidas para responder a las amenazas de los drones, la CE promoverá una mayor cooperación intraeuropea en la contratación pública y para el despliegue de sistemas de lucha contra los drones maliciosos.

La Comisión también fomentará una relación más estrecha entre los gobiernos y la industria a través de la Alianza de Drones con Ucrania, una tecnología de defensa asequible y la agilización de la producción en masa.

Todo ello sentará las bases de la futura iniciativa europea de defensa contra drones y la llamada vigilancia del flanco este, proyectos emblemáticos propuestos en la hoja de ruta para la preparación en materia de defensa 2030.